Ера гіпермаркетів минає? Як і завдяки чому мінімаркети захоплюють ринок

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Кількість відкриттів нових торгових FMCG-об'єктів в Україні зросла з 525 у 2022 році до 902 у 2025-му.

" Сільпо" і Novus залишаються практично єдиними операторами , які продовжують розвивати великий формат.

Експансія великої мережі тепер переважно відбувається через бренди меншого формату – "Фора" і "Траш" у Fozzy, "Мі Маркет" у Novus.

Купівля мережі "Коло" підсилила присутність Varus саме в сегменті convenience retail.

Регіональні мережі, як-от "Файно Маркет" і "Близенько", утримують сильні позиції у своїх нішах.

Формат "магазин біля дому" став головним бенефіціаром змін останніх років – і воєнних викликів, і трансформації споживчої поведінки українців.

Чому великі формати відступають

Співзасновник профільного порталу All Retail Ігор Гугля пояснив РБК-Україна, що великих форматів бракувало ще до початку війни, а за понад чотири роки бойових дій ситуація лише загострилася.

Сьогодні лише "Сільпо" і Novus продовжують розвиватися у великому форматі, тоді як решта гравців зосереджуються на менших практичних магазинах. Загалом з 2022 по 2025 рік продуктовий ритейл країни у кількісному вимірі зріс на 41,8%.

Дрібний формат як стратегія виживання

Придбання "Варусом" мережі "Коло" – яскравий приклад такого тренду: угода на 254 торгові точки посилить позиції керуючої групи Terwin саме в сегменті convenience retail, особливо в Києві.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук зазначає, що підвищена конкуренція змушує бізнес працювати результативніше, тому масового витіснення дрібних гравців очікувати не варто – на їхньому боці залишається близькість до клієнтів та "барометр" попиту, що підтверджує успішний приклад регіональних "Файно Маркет" і "Близенько".

Fozzy Group і Novus намагаються не відставати, розвиваючи "Фору", "Траш" і "Мі Маркет".