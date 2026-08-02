Эра гипермаркетов проходит? Как и благодаря чему минимаркеты захватывают рынок

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Количество открытий новых торговых FMCG-объектов в Украине возросло с 525 в 2022 году до 902 в 2025 году.

" Сильпо" и Novus остаются практически единственными операторами , продолжающими развивать большой формат.

Экспансия большой сети теперь преимущественно происходит из-за брендов меньшего формата – "Фора" и "Траш" у Fozzy, "Ми Маркет" у Novus.

Покупка сети "Коло" усилила присутствие Varus именно в сегменте convenience retail.

Региональные сети, например "Файно Маркет" и "Близенько", удерживают сильные позиции в своих нишах.

Формат "магазин у дома" стал главным бенефициаром смен последних лет – и военных вызовов, и трансформации потребительского поведения украинцев.

Почему большие форматы отступают

Соучредитель профильного портала All Retail Игорь Гугля объяснил РБК-Украина, что больших форматов не хватало еще до начала войны, а за более четырех лет боевых действий ситуация только обострилась.

Сегодня только "Сильпо" и Novus продолжают развиваться в большом формате, в то время как остальные игроки сосредотачиваются на меньших практичных магазинах. В целом с 2022 по 2025 год продуктовый ритейл страны в количественном измерении вырос на 41,8%.

Мелкий формат как стратегия выживания

Приобретение "Варусом" сети "Коло" – яркий пример такого тренда: сделка на 254 торговых точки усилит позиции управляющей группы Terwin именно в сегменте convenience retail, особенно в Киеве.

Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук отмечает, что повышенная конкуренция заставляет бизнес работать результативнее, поэтому массового вытеснения мелких игроков ожидать не стоит – на их стороне остается близость к клиентам и "барометр" спроса, что подтверждает успешный пример региональных "Файно Маркет" и "Близенько".

Fozzy Group и Novus пытаются не отставать, развивая "Фору", "Траш" и "Ми Маркет".