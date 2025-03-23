UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Ер-Ріяді почалися переговори делегацій України та США: що обговорять

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Саудівській Аравії почалася зустріч делегацій України та США. Сторони обговорюють пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", - написав міністр.

Він зазначив, що сьогодні команди працюють над низкою складних технічних питань. Зокрема, у складі української делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

Про що буде йти мова виходячи з інсайдів

Нагадаємо, The New York Times писало, що нинішні переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, сьогодні розмова пройде між Україною та США, а завтра - між Вашингтоном і Москвою. При цьому, український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути і завтра, але все залежить від прогресу.

Мета цієї зустрічі - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (припинення ударів по енергетиці, судноплавство в Чорному морі), що може стати вирішальним кроком до повної зупинки бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, адміністрація Трампа прагне укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до Великодня, тобто до 20 квітня. При цьому в Білому домі визнають, що ці терміни можуть зміститися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаСаудівська АравіяМирні переговориВійна в Україні