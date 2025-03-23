В Ер-Ріяді почалися переговори делегацій України та США: що обговорять

Про що буде йти мова виходячи з інсайдів

Нагадаємо, The New York Times писало, що нинішні переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, сьогодні розмова пройде між Україною та США, а завтра - між Вашингтоном і Москвою. При цьому, український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути і завтра, але все залежить від прогресу.

Мета цієї зустрічі - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (припинення ударів по енергетиці, судноплавство в Чорному морі), що може стати вирішальним кроком до повної зупинки бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, адміністрація Трампа прагне укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до Великодня, тобто до 20 квітня. При цьому в Білому домі визнають, що ці терміни можуть зміститися.

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