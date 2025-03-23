В Эр-Рияде начались переговоры делегаций Украины и США: что обсудят

О чем будет речь исходя из инсайдов

Напомним, The New York Times писало, что нынешние переговоры в Эр-Рияде будут длиться два дня. В частности, сегодня разговор пройдет между Украиной и США, а завтра - между Вашингтоном и Москвой. При этом, украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что дополнительные переговоры украинской и американской сторон могут быть и завтра, но все зависит от прогресса.

Цель этой встречи - согласовать детали возможного частичного прекращения огня (прекращение ударов по энергетике, судоходство в Черном море), что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Bloomberg, администрация Трампа стремиться заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до Пасхи, то есть до 20 апреля. При этом в Белом доме признают, что эти сроки могут сместиться.

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