"єППО". Українці тепер можуть повідомляти про ракети: як це працює

В Україні з’явився мобільний додаток "єППО", за допомогою якого можна повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей - ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У застосунку також можна повідомити про звук вибуху.
Як працює додаток - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Наразі додаток доступний тільки для для Android за посиланням. Після встановлення застосунку необхідно пройти авторизацію у "Дії".
Розробники зазначають, що вони консультувалися з українськими військовими , при створенні "єППО". Так, додаток був узгоджений з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".
Після цього мітка доповнить радіолокаційну інформацію і ціль має бути збита.
Раніше ДСНС запустила мобільний додаток з мінної безпеки MineFree, який може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.
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