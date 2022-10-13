"єППО". Українці тепер можуть повідомляти про ракети: як це працює

Наразі додаток доступний тільки для для Android за посиланням. Після встановлення застосунку необхідно пройти авторизацію у "Дії".

Розробники зазначають, що вони консультувалися з українськими військовими , при створенні "єППО". Так, додаток був узгоджений з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".

Як користуватися "єППО"

Якщо ви побачили ворожу повітряну ціль, треба відкрити "єППО" на смартфоні. Далі слід обрати тип повітряної цілі, направити телефон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Оператори ППО побачать вашу відмітку на мапі протягом декільков секунд.

Після цього мітка доповнить радіолокаційну інформацію і ціль має бути збита.