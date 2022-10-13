"єПВО". Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает

На данный момент приложение доступно только для Android по ссылке. После его установки необходимо пройти авторизацию в "Дії".

Разработчики отмечают, что они консультировались с украинскими военными при создании "єПВО". Так, приложение было согласовано с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных Сил ППК "Юг".

Как пользоваться "єППО"

Если вы увидели враждебную воздушную цель, нужно открыть "єПВО" на смартфоне. Затем следует выбрать тип воздушной цели, направить телефон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Операторы ПВО увидят вашу отметку на карте в течение нескольких секунд.

После этого метка дополнит радиолокационную информацию и цель должна быть сбита.