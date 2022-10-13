"єПВО". Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает

В Украине появилось мобильное приложение "єПВО", с помощью которого можно сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении можно также сообщить о звуке взрыва.
Как работает приложение - читайте в материале РБК-Украина.
На данный момент приложение доступно только для Android по ссылке. После его установки необходимо пройти авторизацию в "Дії".
Разработчики отмечают, что они консультировались с украинскими военными при создании "єПВО". Так, приложение было согласовано с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных Сил ППК "Юг".
После этого метка дополнит радиолокационную информацию и цель должна быть сбита.
Ранее ГСЧС запустила мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое может извещать людей о приближении к опасному объекту.
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