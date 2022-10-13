RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"єПВО". Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает

Фото: в Украине появилось приложение "єПВО", которое поможет сбивать вражеские ракеты и дроны (androidauthority.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появилось мобильное приложение "єПВО", с помощью которого можно сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении можно также сообщить о звуке взрыва.

Как работает приложение - читайте в материале РБК-Украина.

На данный момент приложение доступно только для Android по ссылке. После его установки необходимо пройти авторизацию в "Дії".

Разработчики отмечают, что они консультировались с украинскими военными при создании "єПВО". Так, приложение было согласовано с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных Сил ППК "Юг".

Как пользоваться "єППО"

  1. Если вы увидели враждебную воздушную цель, нужно открыть "єПВО" на смартфоне.
  2. Затем следует выбрать тип воздушной цели, направить телефон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.
  3. Операторы ПВО увидят вашу отметку на карте в течение нескольких секунд.

После этого метка дополнит радиолокационную информацию и цель должна быть сбита.

Ранее ГСЧС запустила мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое может извещать людей о приближении к опасному объекту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
AndroidПВО