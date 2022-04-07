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Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, - глава МИД Британии

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 01:31
Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, - глава МИД Британии Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собирается сказать своим зарубежным коллегам, что "эпоха взаимодействия с Россией закончилась", и заявить, что соглашение между НАТО и Москвой, в котором говорилось, что обе стороны "не считают друг друга противниками", утратило силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Трасс примет участие в рабочем обеде с коллегами из НАТО в Брюсселе в среду вечером, где она, как ожидается, скажет, что оборонительный альянс должен ужесточить свои ответные меры и не допустить возникновения вакуума в сфере безопасности.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложное утешение. Россия не отступает, а перегруппировывается и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", - вот, что она должна сказать.

Также ожидается, что Трасс подчеркнет важность продолжения вооружения Украины и ужесточения санкций, поскольку Великобритания объявила о дополнительных мерах в этом направлении.

Отметим, что замораживание активов было наложено на Сбербанк, крупнейший банк России, и Московский кредитный банк.

Напомним, США заблокировали работу крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra.

Мы также писали о том, что ЕС разрабатывает санкции на импорт российской нефти.

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