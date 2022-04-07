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Епоха взаємодії з Росією Закінчилася, - глава МЗС Британії

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Четвер 07 квітня 2022 01:31
Епоха взаємодії з Росією Закінчилася, - глава МЗС Британії Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс збирається сказати своїм закордонним колегам, що "епоха взаємодії з Росією закінчилася", і заявити, що угода між НАТО і Москвою, в якій говорилося, що обидві сторони "не вважають один одного противниками", втратила силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Трасс візьме участь у робочому обіді з колегами з НАТО в Брюсселі в середу ввечері, де вона, як очікується, скаже, що оборонний альянс повинен посилити свої відповідні заходи і не допустити виникнення вакууму у сфері безпеки.

"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні і стримуванні. Немає часу на помилкову розраду. Росія не відступає, а перегрупується і переміщається, щоб посилити удар на сході і півдні України", - ось, що вона повинна сказати.

Також очікується, що Трасс підкреслить важливість продовження озброєння України і посилення санкцій, оскільки Великобританія оголосила про додаткові заходи в цьому напрямку.

Зазначимо, що заморожування активів було накладено на Ощадбанк, найбільший банк Росії, і Московський кредитний банк.

Нагадаємо, США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra.

Ми також писали про те, що ЄС розробляє санкції на імпорт російської нафти.

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