Епоха AI-агентів: як світ автоматизує державу та що нового пропонує Дія.АІ

Головне: Глобальний тренд: До 2028 року 80% урядів світу планує передати рутинну бюрократичну роботу штучному інтелекту.

До 2028 року 80% урядів світу планує передати рутинну бюрократичну роботу штучному інтелекту. Світовий досвід: Сингапур, Японія, США та Велика Британія вже заощаджують тисячі робочих годин завдяки АІ–агентам.

Сингапур, Японія, США та Велика Британія вже заощаджують тисячі робочих годин завдяки АІ–агентам. Нова фіча в Україні: На порталі Дія запустили голосовий функціонал для спілкування з Дія.АІ без набору тексту.

На порталі Дія запустили голосовий функціонал для спілкування з Дія.АІ без набору тексту. Крок до інклюзивності: Голосовий формат спрощує доступ до держпослуг для людей старшого віку та осіб з порушеннями зору.

Епоха АІ-агентів: як світ автоматизує державу та що нового пропонує Дія.АІ

Уявіть державу, яка не змушує вас заповнювати папери, а сама автономно вирішує ваші бюрократичні питання, поки ви п’єте ранкову каву.

Це вже не сюжет наукової фантастики, а реальність епохи АІ-агентів, яка просто зараз економить світовим урядам мільйони доларів та тисячі годин робочого часу. За прогнозами вже до 2028 року 80% урядів світу передадуть рутинну роботу штучному інтелекту, назавжди змінивши наш досвід взаємодії з державними сервісами.

Читайте також: Еволюція ШІ: як перетворити тренд на ефективне рішення

Ми стрімко переходимо від звичайних чатботів до повноцінних цифрових помічників. На відміну від класичних алгоритмів, які діють за жорстким сценарієм, АІ-агент здатен розуміти контекст, аналізувати великі масиви даних, ухвалювати рішення та виконувати конкретні завдання.

Завдяки таким агентам державні послуги стають безпрецедентно доступними. Вони знищують бюрократію, нівелюють людський фактор, прибирають черги та перетворюють складні процедури на простий діалог у смартфоні чи комп’ютері.

Цей тренд захопив світ. Уже зараз 55% лідерів державного сектору використовують АІ-агентів у своїй роботі.

Ось як це працює в інших країнах:

Сингапур: Ця країна демонструє найвищий рівень проникнення технології – близько 80% зі 150 000 держслужбовців використовують систему Pair Chat, а для потреб уряду створено понад 20 000 кастомних ботів.

Ця країна демонструє найвищий рівень проникнення технології – близько 80% зі 150 000 держслужбовців використовують систему Pair Chat, а для потреб уряду створено понад 20 000 кастомних ботів. Японія: Платформа Gennai розгортається для близько 180 000 працівників у 39 відомствах, допомагаючи з оформленням документів, класифікацією публічних коментарів та підготовкою відповідей.

Платформа Gennai розгортається для близько 180 000 працівників у 39 відомствах, допомагаючи з оформленням документів, класифікацією публічних коментарів та підготовкою відповідей. Велика Британія: Впровадження інструменту Consult для роботи з документами вже заощадило тисячі годин адміністративної роботи та понад 500 тисяч фунтів стерлінгів. Очікується, що за повного масштабування економія становитиме близько 20 мільйонів фунтів щорічно.

Впровадження інструменту Consult для роботи з документами вже заощадило тисячі годин адміністративної роботи та понад 500 тисяч фунтів стерлінгів. Очікується, що за повного масштабування економія становитиме близько 20 мільйонів фунтів щорічно. США: У 2025 році в 56 державних установах було зафіксовано 3 611 кейсів використання ШІ, з яких 445 мають високий вплив на ефективність.

У 2025 році в 56 державних установах було зафіксовано 3 611 кейсів використання ШІ, з яких 445 мають високий вплив на ефективність. ОАЕ: Уряд поставив надзвичайно амбітну мету – перевести 50% федеральних секторів, послуг та операцій на агентний ШІ протягом лише двох років.

Україна традиційно залишається серед лідерів цифрової трансформації. Ми не просто спостерігаємо за трендами, ми їх створюємо. Саме тому продовжуємо масштабувати Дія.АІ – нашого власного інтелектуального помічника, який докорінно змінює взаємодію громадянина з державою.

Дія.АІ – це не просто довідник. Це ваш персональний АІ-агент, який допомагає орієнтуватися в сервісах, швидко знаходити потрібну послугу та отримувати консультації без очікування.

Сьогодні радий анонсувати нову фічу, яка робить Дія.АІ ще ближчою та зручнішою для кожного: ми запустили голосовий функціонал у Дія.АІ на порталі Дія.

Відтепер вам не обов’язково друкувати свої запити. Достатньо просто натиснути кнопку і запитати голосом те, що вас цікавить. Система розпізнає запит, проаналізує його за допомогою штучного інтелекту й миттєво надасть чітку, зрозумілу відповідь або проведе до потрібної послуги.

Це величезний крок назустріч безбар’єрності та інклюзивності. Голосовий функціонал критично важливий для людей старшого віку, осіб з порушеннями зору або просто для тих, кому незручно набирати текст на ходу. Держава має розуміти вас з півслова, і тепер, завдяки голосовому АІ-агенту на порталі Дія, вона буквально вас чує.