Эпоха AI-агентов: как мир автоматизирует государство и что нового предлагает Дія.AI

Мировые правительства активно внедряют ИИ-агентов, которые автономно решают бюрократические вопросы и экономят миллионы долларов. Украина не отстает от глобального тренда: на портале Дія действует новый голосовой функционал на базе искусственного интеллекта. О том, как ИИ-помощники меняют государственные сервисы в мире и какие новые возможности открывает Дія.AI для украинцев, – в колонке Chief AI Officer WINWIN AI Center of Excellence в Министерстве цифровой трансформации Украины Романа Кислого для РБК-Украина.
Мировые правительства активно внедряют ИИ-агентов, которые автономно решают бюрократические вопросы и экономят миллионы долларов. Украина не отстает от глобального тренда: на портале Дія действует новый голосовой функционал на базе искусственного интеллекта.
О том, как ИИ-помощники меняют государственные сервисы в мире и какие новые возможности открывает Дія.AI для украинцев, – в колонке Chief AI Officer WINWIN AI Center of Excellence в Министерстве цифровой трансформации Украины Романа Кислого для РБК-Украина.
Главное:
Представьте государство, которое не заставляет вас заполнять бумаги, а само автономно решает ваши бюрократические вопросы, пока вы пьете morning-кофе.
Это уже не сюжет научной фантастики, а реальность эпохи ИИ-агентов, которая прямо сейчас экономит мировым правительствам миллионы долларов и тысячи часов рабочего времени. По прогнозам, уже к 2028 году 80% правительств мира передадут рутинную работу искусственному интеллекту, навсегда изменив наш опыт взаимодействия с государственными сервисами.
Мы стремительно переходим от обычных чат-ботов к полноценным цифровым помощникам. В отличие от классических алгоритмов, которые действуют по жесткому сценарию, ИИ-агент способен понимать контекст, анализировать большие массивы данных, принимать решения и выполнять конкретные задачи.
Благодаря таким агентам государственные услуги становятся беспрецедентно доступными. Они уничтожают бюрократию, нивелируют человеческий фактор, убирают очереди и превращают сложные процедуры в простой диалог в смартфоне или компьютере.
Этот тренд захватил мир. Уже сейчас 55% лидеров государственного сектора используют ИИ-агентов в своей работе.
Вот как это работает в других странах:
Украина традиционно остается среди лидеров цифровой трансформации. Мы не просто наблюдаем за трендами, мы их создаем. Именно поэтому продолжаем масштабировать Дія.AI – нашего собственного интеллектуального помощника, который коренным образом меняет взаимодействие гражданина с государством.
Дія.AI – это не просто справочник. Это ваш персональный ИИ-агент, который помогает ориентироваться в сервисах, быстро находить нужную услугу и получать консультации без ожидания.
Сегодня рад анонсировать новую фичу, которая делает Дія.AI еще ближе и удобнее для каждого: мы запустили голосовой функционал в Дія.AI на портале Дія.
Отныне вам не обязательно печатать свои запросы. Достаточно просто нажать кнопку и спросить голосом то, что вас интересует. Система распознает запрос, проанализирует его с помощью искусственного интеллекта и мгновенно предоставит четкий, понятный ответ или проведет к нужной услуге.
Это огромный шаг навстречу безбарьерности и инклюзивности. Голосовой функционал критически важен для людей старшего возраста, лиц с нарушениями зрения или просто для тех, кому неудобно набирать текст на ходу. Государство должно понимать вас с полуслова, и теперь, благодаря голосовому ИИ-агенту на портале Дія, оно буквально вас слышит.