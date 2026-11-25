Російські війська атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали торговельний центр "Епіцентр" та відділення "Нової пошти". Відомо про одну загиблу людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. мера Білої Церкви Володимира Вовкотруба у Facebook.
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти торговельної та поштової інфраструктури міста. Окрім цього, одна людина загинула.
На оприлюднених посадовцем фотографіях видно масштабну пожежу: територію охопило полум'я, над місцем удару здіймаються густі клуби диму.
На місці працюють рятувальники ДCНС. Вони ліквідовують пожежу та займаються усуненням наслідків російської атаки. Також залучені медики швидкої допомоги.
Інші наслідки обстрілу, зокрема інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань, наразі уточнюють.
Нагадаємо, у Києві загорілась багатоповерхівка після обстрілу РФ ввечері 24 листопада. Місцева влада писала, що під'їзд будинку повністю зруйновано.
Також ворог обстрілював столицю вдень вівторка. В результаті загорілися склади у Голосіївському районі. Пожежу вже загасили.