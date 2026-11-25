За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти торговельної та поштової інфраструктури міста. Окрім цього, одна людина загинула.

Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram)

На оприлюднених посадовцем фотографіях видно масштабну пожежу: територію охопило полум'я, над місцем удару здіймаються густі клуби диму.

Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram)

На місці працюють рятувальники ДCНС. Вони ліквідовують пожежу та займаються усуненням наслідків російської атаки. Також залучені медики швидкої допомоги.

Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram)

Інші наслідки обстрілу, зокрема інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань, наразі уточнюють.