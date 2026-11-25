По его словам, в результате вражеской атаки повреждены объекты торговой и почтовой инфраструктуры города. Кроме того, один человек погиб.

Последствия атаки РФ на Киевскую область (фото: dsns_telegram)

На обнародованных и.о. мера фотографиях виден масштабный пожар: территорию охватило пламя, над местом удара поднимаются густые клубы дыма.

Последствия атаки РФ на Киевскую область (фото: dsns_telegram)

На месте работают спасатели ГСЧС. Они ликвидируют пожар и устраняют последствия российской атаки. Также привлечены медики скорой помощи.

Последствия атаки РФ на Киевскую область (фото: dsns_telegram)

Другие последствия обстрела, в частности, информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений, уточняют.