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Російські війська атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали торговельний центр "Епіцентр" та відділення "Нової пошти". Відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. мера Білої Церкви Володимира Вовкотруба у Facebook.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти торговельної та поштової інфраструктури міста. Окрім цього, одна людина загинула. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram) На оприлюднених посадовцем фотографіях видно масштабну пожежу: територію охопило полум'я, над місцем удару здіймаються густі клуби диму. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram) На місці працюють рятувальники ДCНС. Вони ліквідовують пожежу та займаються усуненням наслідків російської атаки. Також залучені медики швидкої допомоги. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото: dsns_telegram) Інші наслідки обстрілу, зокрема інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань, наразі уточнюють.