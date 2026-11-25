"Эпицентр" и "Новая почта" попали под удар в Белой Церкви: известно о первой жертве
Российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате обстрела повреждения получили торговый центр "Эпицентр" и отделение "Новой почты". Известно об одном погибшем человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. мэра Белой Церкви Владимира Волкотруба в Facebook.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены объекты торговой и почтовой инфраструктуры города. Кроме того, один человек погиб.
На обнародованных и.о. мера фотографиях виден масштабный пожар: территорию охватило пламя, над местом удара поднимаются густые клубы дыма.
На месте работают спасатели ГСЧС. Они ликвидируют пожар и устраняют последствия российской атаки. Также привлечены медики скорой помощи.
Другие последствия обстрела, в частности, информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений, уточняют.
Напомним, в Киеве загорелась многоэтажка после обстрела РФ вечером 24 ноября. Местные власти писали, что подъезд дома полностью разрушен.
Также враг обстреливал столицу днем вторника. В результате загорелись склады в Голосеевском районе. Пожар уже был потушен.