"Эпицентр" досрочно выиграл Первую лигу и дал шанс на УПЛ "Металлисту 1925"
"Эпицентр" из Каменца-Подольского, который на прошлой неделе получил право играть в УПЛ, в очередном туре оформил чемпионство в Первой лиге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
Команда из Хмельницкой области теоретически могла финишировать и второй в таблице, что не помешало бы ей повыситься в классе. Но получить малое "золото" украинского футбола - дело престижа.
Для досрочной победы в турнире подопечным Сергея Нагорняка надо было не проиграть дома другому претенденту на выход в УПЛ - "Полтаве". Команда перевыполнила эту задачу, одержав уверенную победу - 2:0.
"Полтава" в свою очередь, поражением ухудшила свое турнирное положение. В случае победы "горожане" смогли бы оторваться от ближайших преследователей - "Металлиста 1925" и "Кудровки" - на 6 очков за 2 тура до завершения первенства. Но они позволили харьковчанам не только догнать себя по очкам, но и опередить по дополнительным показателям.
"Металлист 1925" поднялся на вторую строчку, которая гарантирует прямой выход в УПЛ. Впрочем, впереди еще два тура, а в следующем - харьковский коллектив будет играть именно с "Эпицентром".
В целом команды лидирующей группы в Первой лиге идут очень плотно. На вторую прямую путевку в элиту и на две следующие ступеньки в таблице, которые дают право на переходные матчи, претендуют четыре коллектива. Кроме "Металлиста 1925" и "Полтавы", это "Кудровка" из одноименного села Черниговской области и "Агробизнес" из Волочиска, что в Хмельницкой области.
Первая лига, чемпионская группа, положение команд
- "Эпицентр" - 47 очков (20 матчей)
- "Металлист 1925" - 35 (20)
- "Полтава" - 35 (20)
- "Кудровка" - 32 (19)
- "Агробизнес" - 32 (20)
- "Буковина" - 27 (20)
- "Металлист" - 27 (19)
- ЮКСА - 26 (20)