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Епіцентр бойових дій. Росіяни намагаються прорвати оборону Бахмута та втрачають сотні солдатів

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті. Лише за добу загарбники втратили понад 200 своїх вояків загиблими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Бахмут і надалі епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкращі підготовлені групи "Вагнера", прорвати нашу оборону", - сказав він.

За словами Череватого, за цю добу на всьому Бахмутському напрямку відбувся 161 обстріл. Також там було 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів загиблими, а 293 було поранено.

Окрім того, на Бахмутському напрямку росіяни втратили два танки Т-72 та ЗРК "Оса".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута у найближчому майбутньому.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.

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БахмутВСУВійна Росії проти України