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Эпицентр боевых действий. Россияне пытаются прорвать оборону Бахмута и теряют сотни солдат

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте. Только за сутки захватчики потеряли более 200 своих вояков погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмут и дальше эпицентр боевых действий. Враг пытается, сосредоточив лучшие подготовленные группы "Вагнера", прорвать нашу оборону", - сказал он.

По словам Череватого, за эти сутки на всем Бахмутском направлении произошел 161 обстрел. Также там было 39 боестолкновений, в которых враг потерял 239 оккупантов погибшими, а 293 были ранены.

Кроме того, на Бахмутском направлении россияне потеряли два танка Т-72 и ЗРК "Оса".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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БахмутВСУВойна России против Украины