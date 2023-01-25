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Епіфаній зустрівся з Папою Римським і звернувся до нього із пропозицією

Фото: Епіфаній та Папа Римський Франциск (pomisna.info)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 25 січня, Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній зустрівся з Папою Римським Франциском. Під час зустрічі Епіфаній попросив понтифіка помолитися за Україну на річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Епіфаній також підкреслив, що голос Папи Римського як глави Католицької церкви "важливий для сотень мільйонів християн у всьому світі та для всіх людей доброї волі. Він важливий і для України, де рани відкриті та кровоточать, а тому серця та душі особливо чутливі".

"Просимо Вас, Вашу Святість, закликати християн світу до посту та молитви про перемогу правди та справедливий світ для України 24 лютого - у день, коли рік тому почалася велика агресія проти нашої країни. Така думка народилася між нами під час спілкування, і ми просимо Вас підтримати цю ініціативу", - заявив він.

При цьому Епіфаній висловив сподівання, що понтифік зможе відвідати Україну після завершення війни.

"Ми щиро сподіваємось незабаром гостинно прийняти Вас у Києві під мирним небом вільної та незалежної демократичної України!", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Франциск закликав молитися як за українських, так і за російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочав Кремль.

Крім того, раніше Папа Римський заявляв, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

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Війна Росії проти УкраїниПЦУПапа римський