Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні
Папа Римський Франциск закликав молитися як за українських, так і за російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочав Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Як зазначає прес-служба Святого Престолу, понтифік під час свого чергового публічного виступу закликав усіх згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, "де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною".
"Нагадавши, що в цей час ми особливо зосереджені на Пресвятій Матері та її Немовляті, яке вона годувала і ростила, він не може не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів", - пише Vatican News.
При цьому він попросив молитися за тих матерів, які втратили своїх дітей, - солдатів з обох боків, нагадавши, що такою є трагічна ціна війни.
Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.
Після цього глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував понтифіку фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.
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