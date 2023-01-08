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Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні

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Ватикан, Неділя 08 січня 2023 15:37
Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні Фото: Папа Римський Франциск (flickr by Catholic Church England and Wales)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск закликав молитися як за українських, так і за російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочав Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Як зазначає прес-служба Святого Престолу, понтифік під час свого чергового публічного виступу закликав усіх згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, "де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною".

"Нагадавши, що в цей час ми особливо зосереджені на Пресвятій Матері та її Немовляті, яке вона годувала і ростила, він не може не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів", - пише Vatican News.

При цьому він попросив молитися за тих матерів, які втратили своїх дітей, - солдатів з обох боків, нагадавши, що такою є трагічна ціна війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

Після цього глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував понтифіку фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.

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