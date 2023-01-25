Епифаний встретился с Папой Римским и обратился к нему с предложением

Епифаний также подчеркнул, что голос Папы Римского как главы Католической церкви "важен для сотен миллионов христиан во всем мире и для всех людей доброй воли. Он важен и для Украины, где раны открыты и кровоточат, а потому сердца и души особенно чувствительны".

"Просим Вас, Ваше Святейшество, призвать христиан мира к посту и молитве о победе правды и справедливом мире для Украины 24 февраля - в день, когда год назад началась большая агрессия против нашей страны. Такое мнение родилось между нами во время общения, и мы просим Вас поддержать эту инициативу", - заявил он.

При этом Епифаний выразил надежду, что понтифик сможет посетить Украину после завершения войны.

"Мы искренне надеемся вскоре гостеприимно принять Вас в Киеве под мирным небом свободной и независимой демократической Украины!", - заявил он.

Напомним, ранее Франциск призвал молиться как за украинских, так и за российских матерей, которые потеряли своих детей на войне, начатой Кремлем.

Кроме того, ранее Папа Римский заявлял, что поражен жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку она якобы не присуща российскому народу.

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