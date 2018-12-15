Епіфаній завтра проведе першу літургію

Фото: митрополит Епіфаній (УНІАН)

Літургія відбудеться завтра, 16 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі

У неділю, 16 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться перша літургія предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Про це повідомив архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря) на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"16 грудня, завтра, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України блаженнійшого Епіфанія, митрополита Київського і всієї України", - написав Зоря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синод новоствореної Православної церкви України буде складатися з предстоятеля Епіфанія та ще 12 ієрархів. У Синод увійдуть митрополит Київський і всієї України Епіфаній та три постійних учасника - почесний патріарх Православної церкви України Філарет, митрополити Макарій і Симеон.

Додамо, що в суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.