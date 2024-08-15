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Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП Онуфрія до діалогу про єднання

Фото: Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ПЦУ.

"... бажаю поновити заклик від імені Православної церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її - невідкладно розпочати діалог”, - йдеться у зверненні Епіфанія. 

Також зазначається, що Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 року творив канонічну основу для того, щоб Православна Церква України, як Помісна, отримала Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

Онуфрій додав, що через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, але й серед тих, хто не перебуває в родині ПЦУ - зростає число бажаючих досягти цього. 

Заборона РПЦ та пов'язаних із нею релігійних організацій

У жовтні 2023 року парламент підтримав в першому читанні законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з Російською Федерацією. Вже у березні 2024-го Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати документ і на другому читанні.

23 липня народні депутати заблокували трибуну Ради з вимогою щодо термінового розгляду цього законопроєкту. Очікується, що парламент розгляне його вже наступного тижня. 

Тим часом у політичних кулуарах обговорюють "особливий статус" для тих частин УПЦ МП, які вирішать розірвати зв'язки з Москвою. 

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