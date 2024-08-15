Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ МП Онуфрия к диалогу о единении

"... желаю возобновить призыв от имени Православной церкви Украины к вам, владыка, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают вас своим предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее - безотлагательно начать диалог", - говорится в обращении Епифания.

Также отмечается, что Собор в Святой Софии 15 декабря 2018 года создавал каноническую основу для того, чтобы Православная Церковь Украины, как Поместная, получила Томос об автокефалии от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея.

Онуфрий добавил, что из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, но и среди тех, кто не состоит в семье ПЦУ - растет число желающих достичь этого.

Запрет РПЦ и связанных с ней религиозных организаций

В октябре 2023 года парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, имеющих связи с Российской Федерацией. Уже в марте 2024-го Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать документ и на втором чтении.

23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Рады с требованием о срочном рассмотрении этого законопроекта. Ожидается, что парламент рассмотрит его уже на следующей неделе.

Тем временем в политических кулуарах обсуждают "особый статус" для тех частей УПЦ МП, которые решат разорвать связи с Москвой.