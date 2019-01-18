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Епифаний: украинская церковь не подчиняется Константинополю

Новости » Общество    18.01.2019 - 16:33
Епифаний: украинская церковь не подчиняется Константинополю
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний отметил, что независимость ПЦУ подтверждает томос

Новая украинская церковь не подчиняется Константинополю. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Епифаний отметил, что томос свидетельствует о том, что ПЦУ является независимой автокефальной церковью.

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной святейшей церковью Украины. Согласно томосу мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", - сказал Епифаний.

Как писало РБК-Украина, 3 февраля 2019 года состоится возведение на престол (интронизация) митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Интронизация пройдет во время божественной литургии в Софийском соборе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на данный момент продолжаются провокации со стороны Российской Федерации из-за автокефалии украинской церкви. 

Парубий подписал закон о переходе общин в ПЦУ Порошенко: провокации РФ относительно автокефалии украинской церкви продолжаются
Новости Украины КонстантинопольЕпифанийПЦУ
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