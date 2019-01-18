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Епіфаній: українська церква не підпорядковується Константинополю

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 16:33
Епіфаній: українська церква не підпорядковується Константинополю
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній зазначив, що незалежність ПЦУ підтверджує томос

Нова українська церква не підпорядковується Константинополю. Про це заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час відкриття пам'ятника митрополитові Василеві Липківському в Черкасах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Епіфаній зазначив, що томос свідчить про те, що ПЦУ є незалежною автокефальною церквою.

"Наші противники кажуть про те, що ми не маємо цієї автокефалії, ми підпорядковані Константинополю, це неправда. Цей документ, томос, чітко показує, що ми є незалежною автокефальною святою церквою України. Згідно з томосом ми займаємо почесне 15 місце серед інших помісних православних церков", - сказав Епіфаній.

Як писало РБК-Україна, 3 лютого 2019 року відбудеться зведення на престол (інтронізація) митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Інтронізація відбудеться під час божественної літургії в Софійському соборі.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що на даний момент тривають провокації з боку Російської Федерації через автокефалію української церкви.

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