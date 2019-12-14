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Епіфаній: РПЦ останньою визнає автокефалію ПЦУ

Новини » Політика     14.12.2019 - 13:27
Епіфаній: РПЦ останньою визнає автокефалію ПЦУ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній вважає, що РПЦ буде змушена визнати Українську церкву

Російська православна церква (РПЦ) останньою визнає автокефалію Православної церкви України. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив предстоятель Епіфаній, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, РПЦ в майбутньому буде змушена визнати автокефалію Української церкви.

"Але вона буде останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми зараз чекаємо від інших помісних православних церков - Румунської, Болгарської, Грузинської та інших. А РПЦ буде змушена визнати нашу суб'єктність... Коли всі інші визнають, РПЦ повинна буде рахуватися з їх думкою", - підкреслив Епіфаній.

Він також зазначив, що на сьогоднішньому Соборі ієрархи подякували церквам, які визнали автокефальний статус ПЦУ.

"Зараз ми очікуємо, що в наступному календарному році ми отримаємо визнання з боку кількох помісних православних церков", - зазначив Епіфаній, але не назвав, які саме, щоб "не полегшувати роботу братам, які наполегливо протистоять цьому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Епіфаній оголосив про юридичну ліквідації УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

Зазначимо, на сьогодні ПЦУ крім Константинополя офіційно визнали Елладська та Александрійська церкви.

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