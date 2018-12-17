Епіфаній розповів про статус Онуфрія і Московського патріархату після Собору

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Парафії Московського патріархату тепер вважаються частиною РПЦ

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору буде митрополитом Російської православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія ТСН.

Епіфаній нагадав, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій у листі до Онуфрія попереджав, що після собору титул митрополита Київського і всієї України отримає предстоятель Православної церкви України.

"Відповідно не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно до цього, митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні", - зазначив Епіфаній.

Він також підкреслив, що парафії Московського патріархату знаходяться в лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію. Епіфаній також в черговий раз виступив з закликом до ієрархів УПЦ МП увійти до автокефальної церкви.

Нагадаємо, раніше архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України.

Напередодні Епіфаній в черговий раз підтвердив готовність прийняти ієрархів УПЦ МП до нової церкви.