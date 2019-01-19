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Епифаний рассказал, где состоится его интронизация

Новости » Политика    19.01.2019 - 14:41
Епифаний рассказал, где состоится его интронизация
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Церемония интронизации запланирована на 3 февраля

Церемония интронизации (возведение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в Софийском соборе в Киеве. Об этом сказал митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что сейчас готовится к совершению интронизации.

"Она состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности путем синодальных управлений, которые будут действовать, в дальнейшем развивая нашу единую поместную украинскую православную церковь ", - отметил он.

Ранее РБК-Украина уже писало, что церемония интронизации Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Однако, о месте проведения церемонии тогда не сообщалось.

Напомним, Вселенский патриархат в Стамбуле представил в 15 января текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сохранив в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все значительные вопросы Православная церковь Украины должна решать через Константинополь. 

Епифаний: украинская церковь не подчиняется Константинополю
Новости Украины София КиевскаяЕпифанийПЦУ
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