Єпіфаній розповів, де відбудеться його інтронізація

Фото: Єпіфаній (РБК-Україна)

Церемонію інтронізації заплановано на 3 лютого

Церемонія інтронізації (зведення на престол) предстоятеля Православної церкви, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія відбудеться в Софійському соборі в Києві. Про це сказав митрополит Єпіфаній, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Він зазначив, що зараз готується до вчинення інтронізації.

"Вона відбудеться 3 лютого у Святій Софії Київської. Після відбудеться перше засідання Синоду, де вже будуть остаточно узгоджені, затверджені та призначені на відповідні посади шляхом синодальних управлінь, які будуть діяти, надалі розвиваючи нашу єдину помісну українську православну церкву ", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна вже писало, що церемонія інтронізації Єпіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 року. Однак, про місце проведення церемонії тоді не повідомлялося.

Нагадаємо, Вселенський патріархат в Стамбулі представив у 15 січня текст томосу про автокефалію Православної церкви України, зберігши у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України. Всі значні питання Православна церква України повинна вирішувати через Константинополь.