Епифаний просит церкви молиться за мир в Украине

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний также призвал просить помощи для пленных украинцев

После вручения томоса об автокефалии предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал мировое православие молиться за мир в стране. Об этом он заявил на церемонии в храме Святого Георгия на Фанаре, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Епифаний отметил, что вместе с благодарностью обращается с просьбами за украинский народ, который страдает от войны.

"Мы просим мать-церковь и все поместные церкви молиться о справедливом мире для Украины и верим, что как Бог услышал наши совместные молитвы о мире и единстве для нашей церкви и выполнил на благо то, о чем мы просили, так и услышит эти молитвы и даст государству нашему мир", - заявил Епифаний.

Он добавил, что особенно просит помощи для украинцев в плену, а также для тех, кто страдает от войны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что томос укрепит религиозную свободу и мир. Он также в очередной раз пообещал украинцам свободу вероисповедания.

Отметим, сегодня, 6 января Украина официально получила томос об автокефалии новой церкви.