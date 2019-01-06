Епіфаній просить церкви молитися за мир в Україні

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній також закликав просити допомоги для полонених українців

Після вручення томосу про автокефалію предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав світове православ'я молитися за мир у країні. Про це він заявив на церемонії в храмі Святого Георгія на Фанарі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Епіфаній зазначив, що разом з вдячністю звертається з проханнями за український народ, який страждає від війни.

"Ми просимо мати-церкву і всі помісні церкви молитися про справедливий мир для України і віримо, що як Бог почув наші спільні молитви про мир і єдність нашої церкви і виконав на благо те, про що ми просили, так і почує ці молитви і дасть державі нашій мир", - заявив Єпіфаній.

Він додав, що особливо просить допомоги для українців у полоні, а також для тих, хто страждає від війни.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що томос зміцнить релігійну свободу і мир. Він також в черговий раз пообіцяв українцям свободу віросповідання.

Зазначимо, сьогодні, 6 січня Україна офіційно отримала томос про автокефалію нової церкви.