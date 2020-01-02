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Епифаний просит расмотреть вопрос притеснения ПЦУ в Крыму на заседании ТКГ

Новости » Политика     02.01.2020 - 15:59
Епифаний просит расмотреть вопрос притеснения ПЦУ в Крыму на заседании ТКГ
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Митрополит сообщил, что общался с просьбой рассмотреть вопрос притеснения ПЦУ в Крыму представителям Украины в ТКГ и Владимиру Зеленскому

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что хочет чтобы представители Украины обсудили вопросы притеснений украинской церкви в аннексированом Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом он сообщил "Радио Свобода".

По его словам, в ПЦУ уже обращались с данной просьбой представителям Украины в ТКГ.

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы", - сказал митрополит.

Он также добавил, что в ПЦУ ранее обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание", - заявил Епифаний.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений в отношении храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. По его словам, в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.

Кроме того, , 7 декабря стало известно, что в аннексированном Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины.

У Зеленского заявили, что пленные в Крыму будут включены в следующий этап обмена Денисова заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных
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