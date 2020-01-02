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Єпіфаній просить розглянути питання утиску ПЦУ у Криму на засіданні ТКГ

Новини » Політика     02.01.2020 - 15:59
Єпіфаній просить розглянути питання утиску ПЦУ у Криму на засіданні ТКГ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Митрополит повідомив, що спілкувався з проханням розглянути питання утиску ПЦУ в Криму представникам України в ТКГ і Володимиру Зеленському

Глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що хоче щоб представники України обговорили питання утисків української церкви в аннексированом Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це він повідомив "Радіо Свобода".

За його словами, в ПЦУ вже зверталися з цим проханням представникам України в ТКГ.

"Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання підняли на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи", - сказав митрополит.

Він також додав, що в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимиру Зеленському, щоб він відреагував на утиски прав віруючих в Криму.

"Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання підняв, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу", - заявив Єпіфаній.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

Крім того , 7 грудня стало відомо, що у аннексированном Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України.

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