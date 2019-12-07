В Крыму похитили имущество из собора ПЦУ

Фото: кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги (wikimapia. org)

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент обратился с заявлением в полицию

В аннексированном Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент, он написал соответствующее заявление в полицию 7 декабря.

"Сегодня я пришел в церковь в 7 утра, для проведения литургии, как обычно в субботу. Когда я поднялся на второй этаж, обратил внимание на то, что в коридор выставили две колонки, которые мы использовали для проведения служб, они обычно находились в одной из комнат на втором этаже. Потом ко мне подошла служащая церкви и сообщила, что в какой-то из дней со 2 по 7 декабря, из храма похитили усилитель, который мы раньше использовали", - сказал он.

При этом, по словам Климента, в полиции ему сообщили, что имущество ему не принадлежит и что он находится здесь незаконно, хотя заявление приняли. Также архиепископ отметил, что на данный момент собор остается открытым для грабителей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений относительно храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. По его словам, в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму "суд" принял решение о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию на данное решение.