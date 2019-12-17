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Архиепископ Климент просит МИД направить ноту России из-за притеснения ПЦУ в Крыму

Новости » Общество     17.12.2019 - 19:12
Архиепископ Климент просит МИД направить ноту России из-за притеснения ПЦУ в Крыму
Фото: архиепископ Климент под Кабмином (ru.krymr.com)

Он надеется, что МИД выступит с официальным заявлением

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент призвал Министерство иностранных дел Украины выступить с официальным заявлением в Россию из-за ситуации с нарушением прав верующих ПЦУ в аннексированом Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, украинская православная община вообще находится вне правового поля Украины.

"Поэтому я просил бы... Я знаю, что Министерство ветеранов и оккупированных территорий подготовило определенное письмо, которое было отправлено министру иностранных дел. И я надеюсь, что глава МИД подпишет это письмо и выступит с официальным заявлением, нотой протеста к России", - сказал Клемент.

Ранее стало известно, что сегодня архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент прекратил голодовку.

Напомним, 10 декабря возле здания Кабмина в Киеве архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за религиозных преследований в Крыму. Архиепископ требует от Кабмина обеспечить права религиозной свободы украинцев в Крыму.

РБК-Украина писало, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений в отношении храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. По его словам, в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.

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