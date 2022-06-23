Єпіфаній просить уряд передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України Епіфанія звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати церкві один з храмів Києво-Печерської лаври для проведення регулярних богослужінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист предстоятеля ПЦУ до Шмигаля.

Епіфаній зазначив, що 23 травня рішенням Священного Синоду ПЦУ було засновано чоловічий монастир - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.

Тому предстоятель ПЦУ просить Шмигаля вирішити питання щодо надання для проведення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ одного з храмів на території Верхньої Лаври. Він зазначає, що ці храми фактично не використовуються для постійних богослужінь. Він привів приклади - Благовіщенський храм в колишніх Митрополичих палатах, храм Всіх Святих над Економічною брамою чи інший в межах Верхньої Лаври.

"Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством", - зазначив Епіфаній.

Також він просить уряд знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.