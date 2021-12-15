Епіфаній подякував Порошенку за підтримку ПЦУ: "спільно творимо добрі справи"

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Митрополит Епіфаній висловив подяку Петру Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної Церкви України.

"Я хотів висловити щиру подяку кожному, а особливо від себе особисто, від нашої Помісної Української Православної Церкви подякувати п’ятому президентові України Петрові Олексійовичу Порошенку. Ви зробили дуже багато. Під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію. Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому, - звернувся він до Петра Порошенка. - Українська Православна Церква завжди буде з вдячністю пам’ятати те, що було зроблено три роки тому і те, що робиться повсякденно і в наш час. Тому що зараз ви допомагаєте, сприяєте в утвердженні і розбудові нашої помісної Української Православної Церкви".

Блаженнійший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду - Хрест за заслуги перед Православною Церквою України. Очільник ПЦУ також відзначив церковною нагородою Марину Порошенко.

"Прийміть цей церковний Орден на честь Святої Рівноапостольної Княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю на благо нашої Помісної Української Православної Церкви і побожного українського народу", - сказав Епіфаній.

П’ятий президент України подякував Предстоятелю ПЦУ і закликав всіх українців до об’єднання.

"Я хочу закликати українців продовжити той шлях, який ми розпочали три роки тому, коли сотні парафій приєдналися до нашої Церкви і продовжують цей процес. Це правильна справа, це правильний шлях. Життя вже довело, що Православна церква України - це те, що об’єднає нашу країну, те, що дарує українцям духовну державність, - наголосив Порошенко. - Сьогодні - великий день. Коли ми підходили до Михайлівського Золотоверхого собору, я помітив, що у всіх на обличчях посмішки, очі світяться радістю. 15 грудня три роки тому Господь подарував нам справжнє диво".

П’ятий президент зазначив, що пам’ятатиме все життя десятки тисяч людей на Софійській площі, які готові були стояти годинами і днями у молитві під час Об’єднавчого собору.

"Сталося те, про що мріяли й молилися десятки поколінь українців сотні років - щоб Господь послав нам диво Об’єднаної Православної Церкви. Диво автокефальної нашої церкви. Я хочу сказати, що Томос про автокефалію нашій церкві є хрещенням України у світі, - наголосив Порошенко. - Наша Церква постала. Вона рішуче рухається по світу через визнання нашими сестрами православними церквами. Спільними молитвами, активною міжнародною діяльністю. А це не просто їх визнання - це підтримка всього світу тієї героїчної боротьби, яку на сьогоднішній день веде український народ для того, щоб захиститися від агресії. Для українців було незрозуміло, як під час агресії, яка забирає життя, можна ходити до церкви країни-агресора".

Петро Порошенко особливо наголосив на важливості молитви Православної Церкви України в часи, коли є загроза російського вторгнення.

"Нам потрібна молитва нашої Церкви і нам потрібно в першу чергу об’єднання суспільства. Це велика робота, яку робить ПЦУ, бо вона молиться за об’єднання українців", - сказав п’ятий президент України.

Петро Порошенко зауважив, що більше тисячі років Володимирове хрещення відкрило для українського народу шлях до європейської родини народів.

"Господь чує наші молитви, почує і приведе нас до того, про що мріють всі українці", - переконаний він.