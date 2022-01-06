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Епифаний о переносе Рождества на 25 декабря: проанализируем через 10 лет

Автор: Милан Лелич

Православная церковь Украины может вернуться к календарной реформе и переноса празднования Рождества на 25 декабря через 10 лет. На сегодня это вопрос может стать причиной разделения в украинском обществе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, социология показывает, что 70% украинцев не поддерживают празднование Рождества 25 декабря.

"Хотя это же одна и та же дата. Мы празднуем по традиционному календарю, он сместился на 7 января. Да, эта календарная реформа должна состояться в будущем, и она состоится, но тогда, когда большинство будет за это. Потому что если мы сейчас ее воплотим в жизнь, то будет разделение", - отметил Епифаний.

Он привел в качестве примера Греческую православную церковь, где до сих пор есть разделение по этому вопросу.

"Поэтому, глядя на их пример, мы должны выработать свой правильный подход, воплотить эту реформу в жизнь. Увидим через 10 лет, проанализируем. Ведь сейчас тех, кто празднует Рождество именно по григорианскому календарю, 3% или 5%", - добавил он и подчеркнул, что календарная реформа будет воплощена, когда большинство православных украинцев перейдут в ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год.

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ЕпифанийПЦУРождество