Епифаний о переносе Рождества на 25 декабря: проанализируем через 10 лет

По его словам, социология показывает, что 70% украинцев не поддерживают празднование Рождества 25 декабря.

"Хотя это же одна и та же дата. Мы празднуем по традиционному календарю, он сместился на 7 января. Да, эта календарная реформа должна состояться в будущем, и она состоится, но тогда, когда большинство будет за это. Потому что если мы сейчас ее воплотим в жизнь, то будет разделение", - отметил Епифаний.

Он привел в качестве примера Греческую православную церковь, где до сих пор есть разделение по этому вопросу.

"Поэтому, глядя на их пример, мы должны выработать свой правильный подход, воплотить эту реформу в жизнь. Увидим через 10 лет, проанализируем. Ведь сейчас тех, кто празднует Рождество именно по григорианскому календарю, 3% или 5%", - добавил он и подчеркнул, что календарная реформа будет воплощена, когда большинство православных украинцев перейдут в ПЦУ.