Епіфаній про перенесення Різдва на 25 грудня: проаналізуємо через 10 років

За його словами, соціологія показує, що 70% українців не підтримують святкування Різдва 25 грудня.

"Хоча це ж одна і та ж дата. Ми святкуємо за традиційним календарем, він змістився на 7 січня. Так, ця календарна реформа має відбутися в майбутньому, і вона відбудеться, але тоді, коли більшість буде за це. Тому що якщо ми зараз її втілимо в життя, то буде поділ", - зазначив Епіфаній.

Він навів як приклад Грецьку православну церкву, де досі є поділ щодо цього питання.

"Тому, дивлячись на їх приклад, ми повинні виробити свій правильний підхід, втілити цю реформу в життя. Побачимо через 10 років, проаналізуємо. Адже зараз тих, хто святкує Різдво саме за григоріанським календарем, 3% або 5%", - додав він і підкреслив, що календарна реформа буде втілена, коли більшість православних українців перейдуть в ПЦУ.