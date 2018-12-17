Епіфаній назвав кількість парафій Православної церкви України

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній має намір протягом двох місяців після томосу сформувати церковні органи

На сьогоднішній день автокефальна Православна церква України налічує близько 7 тисяч парафій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля нової церкви Епіфанія (Думенка) ТСН.

Він, зокрема, зазначив, що організаційні питання Православної церкви України вирішать протягом двох місяців після отримання томосу. У тому числі за цей термін планується сформувати органи управління.

"Приблизно зараз церква налічує приблизно 7 тисяч православних парафій в Україні. Після нашого об'єднання ми стали більше", - додав Єпіфаній.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що церква не буде приймати вагомі рішення до отримання томосу.

"Томос - це той документ, який уже нас юридично оформить як незалежну автокефальну церкву. Після цього документа ми будемо формувати всі органи, які будуть керувати і брати участь в розвитку цієї церкви", - зазначив він.

Також він назвав кафедральний собор Православної церкви України.

"Чинним кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде надалі звершувати своє служіння патріарх Філарет", - сказав Епіфаній.