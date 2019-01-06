Епіфаній сподівається об’єднати з ПЦУ всі православні церкви України

Фото: Епіфаній (РБК-Україна, Віталій Носач)

Предстоятель ПЦУ наголосив, що в 2019 році Україна має повернути Крим та окуповані території Донбасу

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить у об’єднання всіх православних церков навколо Православної церкви України (ПЦУ). Про це він заявив під час привітання українців з Різдвом, повідомляє РБК-Україна.

Предстоятель ПЦУ вірить, що у 2019 році вдасться об’єднати все українське православ’я "навколо київського престолу".

"Ми святкуємо не тільки цю велику радість приходу у світ нашого спасителя, який прийшов заради нашого спасіння. Ми радіємо і покладаємо в подальшому нашу надію на Бога і віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар - визнання автокефалії Української православної церкви, ми об’єднаємо все українське православ’я навколо київського престолу", - заявив митрополит Епіфаній.

Він також наголосив, що в 2019 році Україна має повернути Крим та окуповані території Донбасу.

"Ми віримо в те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим, і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо", - додав митрополит.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав українців зібратися 7 січня на Софійській площі для спільної молитви за утвердження Єдиної Помісної Православної церкви України.

Як писало РБК-Україна раніше, у неділю, 6 січня, Вселенський патріархат надав томос ПЦУ.

Додамо, Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Вселенського патріарха Варфоломія для отримання Україною томосу.