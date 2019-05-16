Епифаний: Филарет пытается вернуть старую церковную систему

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пытается вернуть старую систему управления церковью. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Епифаний опроверг заявления Филарета о том, что не общается с ним, однако предстоятеля ПЦУ не устраивал формат такого общения.

"Общаясь с почетным патриархом Филаретом, я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам…Но я не готов выполнять определенные ультиматумы… я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое принижение меня как предстоятеля церкви из-за давления, несовместимого с уставом и томосом", - подчеркнул Епифаний.

Он также назвал главные разногласия с Филаретом.

"Мы должны меняться, мы не можем возвращаться к старой системе управления церковью, мы хотим быть открытыми, хотим воплощать в жизнь определенные реформы, необходимые для развития церкви. После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления, было стремление все держать только в покорении воле одного человека", - добавил Епифаний.

Напомним, Филарет заявил, что жалеет о своем предложении кандидатуры Епифания на пост предстоятеля ПЦУ.

В то же время, несмотря на скандальные заявления, Епифаний опроверг наличие раскола в Православной церкви Украины.