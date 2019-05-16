Епіфаній: Філарет намагається повернути стару церковну систему

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет намагається повернути стару систему управління церквою. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Епіфаній спростував заяви Філарета про те, що не спілкується з ним, однак предстоятеля ПЦУ не влаштовував формат такого спілкування.

"Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом, я йому неодноразово наголошував - я готовий прислухатися до його порад...Але я не готовий виконувати певні ультиматуми... я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск, несумісний зі статутом та томосом", - підкреслив Епіфаній.

Він також назвав головні розбіжності з Філаретом.

"Ми повинні мінятися, ми не можемо повертатися до старої системи управління церквою, ми хочемо бути відкритими, хочемо втілювати в життя певні реформи, необхідні для розвитку церкви. Після обрання я багато говорив про необхідність реформування і відходу від старих радянських традицій, але це не було сприйнято ним як нормальне явище. Тільки було бажання повернути стару систему управління, було прагнення все тримати тільки в підкоренні волі однієї людини", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, Філарет заявив, що шкодує про свою пропозицію кандидатури Епіфанія на пост предстоятеля ПЦУ.

У той же час, незважаючи на скандальні заяви, Епіфаній спростував наявність розколу в Православній церкві України.