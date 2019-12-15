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Епіфаній анонсував візит вселенського патріарха в Україну

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 12:53
Епіфаній анонсував візит вселенського патріарха в Україну
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Патріарх Варфоломій відвідає Україну найближчим часом

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Епіфаній анонсував візит вселенського патріарха Варфоломія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Так, під час літургії з нагоди річниці створення єдиної помісної православної церкви Епіфаній заявив, що найближчим часом вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну.

Також Епіфаній додав, що наступного 2020 року до ПЦУ приєднаються ще декілька церков.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, на соборі ПЦУ у Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Однак пізніше в УПЦ КП заявили, що не визнають рішення Епіфанія та вважають, що церква не була ліквідована.

Крім того, на соборі Епіфаній заявив, що рано чи пізно, але Російській православній церкві доведеться визнати автокефалію ПЦУ. Епіфаній додав, що РПЦ буде останньою цервою, яка визнає автокефалію Православної церкви України.

Також РБК-Україна писало, що вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі взяв участь у служінні божественої літургії та панахиді за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні. На завершення Варфоломій побажав українського народові благодаті та милості Божої.

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Новини України ПЦУпатріарх Варфоломій
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