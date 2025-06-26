У ТРЦ Києва продають заборонені е-сигарети: деталі журналістського розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналіста Євгенія Плінського, результати якого він опублікував в Telegram.

За його словами, зараз стрімко розвивається нелегальний продаж ароматизованих одноразових електронних сигарет, заборонених в Україні ще у 2024 році і ці пристрої відкрито продають навіть дітям.

"Біля кожного ТРЦ виросли точки продажу сигарет, які без проблем продають дітям 12+. Контрабанда, жодних податків - і все на очах у всіх", - стверджує Плінський.

У своєму розслідуванні журналіст навів приклади точок продажу, зокрема, заборонених Elfbar у торговельних центрах столиці:

ТРЦ "Метроград" - журналіст виявив три точки мережі "Tobacco and Vape", де відкрито продають ароматизовані е-сигарети;

- журналіст виявив три точки мережі "Tobacco and Vape", де відкрито продають ароматизовані е-сигарети; ТРЦ "River Mall" - продаж сигарет на мінус другому поверсі, документи, за твердженням журналіста, ніхто не перевіряє;

- продаж сигарет на мінус другому поверсі, документи, за твердженням журналіста, ніхто не перевіряє; ТРЦ "SkyMall" - продаж, за його даними, здійснюється "з-під поли", оплата - на картку;

- продаж, за його даними, здійснюється "з-під поли", оплата - на картку; ТРЦ GLOBUS - магазин CLOUD 21, за словами Плінського, пропонує широкий вибір Elfbar просто на вітрині.

Плінський також оприлюднив докази - фото з торгових точок і чеки, які свідчать, що оплата забороненої продукції проходить як товари "для дому" чи "продукти харчування".

Журналіст у своєму дописі звернувся, зокрема, до Державної податкової служби України, Бюро економічної безпеки, Нацполіції та власників ТЦ у Києві із закликом негайно відреагувати на незаконний продаж та нагадав, що держава щорічно втрачає мільярди через нелегальний ринок тютюну.

"На цьому ринку ми щороку втрачаємо понад 20 млрд гривень. Боротьба з контрабандою перетворилась на нудний серіал, який усі вже хочуть не помічати", - написав журналіст.