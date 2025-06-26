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У ТРЦ Києва продають заборонені е-сигарети: деталі журналістського розслідування

Київ, Четвер 26 червня 2025 18:47
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У ТРЦ Києва продають заборонені е-сигарети: деталі журналістського розслідування Фото: журналіст Євгеній Плінський викрив масовий продаж заборонених е-сигарет в Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

У торговельних центрах Києва вільно продають дітям одноразові електронні сигарети. Нелегальний тютюновий ринок розростається, попри заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналіста Євгенія Плінського, результати якого він опублікував в Telegram.

За його словами, зараз стрімко розвивається нелегальний продаж ароматизованих одноразових електронних сигарет, заборонених в Україні ще у 2024 році і ці пристрої відкрито продають навіть дітям.

"Біля кожного ТРЦ виросли точки продажу сигарет, які без проблем продають дітям 12+. Контрабанда, жодних податків - і все на очах у всіх", - стверджує Плінський.

У своєму розслідуванні журналіст навів приклади точок продажу, зокрема, заборонених Elfbar у торговельних центрах столиці:

  • ТРЦ "Метроград" - журналіст виявив три точки мережі "Tobacco and Vape", де відкрито продають ароматизовані е-сигарети;
  • ТРЦ "River Mall" - продаж сигарет на мінус другому поверсі, документи, за твердженням журналіста, ніхто не перевіряє;
  • ТРЦ "SkyMall" - продаж, за його даними, здійснюється "з-під поли", оплата - на картку;
  • ТРЦ GLOBUS - магазин CLOUD 21, за словами Плінського, пропонує широкий вибір Elfbar просто на вітрині.

Плінський також оприлюднив докази - фото з торгових точок і чеки, які свідчать, що оплата забороненої продукції проходить як товари "для дому" чи "продукти харчування".

Журналіст у своєму дописі звернувся, зокрема, до Державної податкової служби України, Бюро економічної безпеки, Нацполіції та власників ТЦ у Києві із закликом негайно відреагувати на незаконний продаж та нагадав, що держава щорічно втрачає мільярди через нелегальний ринок тютюну.

"На цьому ринку ми щороку втрачаємо понад 20 млрд гривень. Боротьба з контрабандою перетворилась на нудний серіал, який усі вже хочуть не помічати", - написав журналіст.

Заборона електроних сигарет в Україні

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza".

Також журналісти зафіксували неодноразові випадки порушення законодавства: у межах розслідування 16-річна дівчина без труднощів придбала заборонені вироби в кількох популярних ТРЦ.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них.

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