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В ТРЦ Киева продают запрещенные е-сигареты: детали журналистского расследования

Киев, Четверг 26 июня 2025 18:47
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В ТРЦ Киева продают запрещенные е-сигареты: детали журналистского расследования Фото: журналист Евгений Плинский разоблачил массовую продажу запрещенных е-сигарет в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В торговых центрах Киева свободно продают детям одноразовые электронные сигареты. Нелегальный табачный рынок разрастается, несмотря на запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналиста Евгения Плинского, результаты которого он опубликовал в Telegram.

По его словам, сейчас стремительно развивается нелегальная продажа ароматизированных одноразовых электронных сигарет, запрещенных в Украине еще в 2024 году и эти устройства открыто продают даже детям.

"Возле каждого ТРЦ выросли точки продажи сигарет, которые без проблем продают детям 12+. Контрабанда, никаких налогов - и все на глазах у всех", - утверждает Плинский.

В своем расследовании журналист привел примеры точек продажи, в частности, запрещенных Elfbar в торговых центрах столицы:

  • ТРЦ "Метроград" - журналист обнаружил три точки сети "Tobacco and Vape", где открыто продают ароматизированные е-сигареты;
  • ТРЦ "River Mall" - продажа сигарет на минус втором этаже, документы, по утверждению журналиста, никто не проверяет;
  • ТРЦ "SkyMall" - продажа, по его данным, осуществляется "из-под полы", оплата - на карточку;
  • ТРЦ GLOBUS - магазин CLOUD 21, по словам Плинского, предлагает широкий выбор Elfbar прямо на витрине.

Плинский также обнародовал доказательства - фото из торговых точек и чеки, которые свидетельствуют, что оплата запрещенной продукции проходит как товары "для дома" или "продукты питания".

Журналист в своей заметке обратился, в частности, к Государственной налоговой службе Украины, Бюро экономической безопасности, Нацполиции и владельцам ТЦ в Киеве с призывом немедленно отреагировать на незаконную продажу и напомнил, что государство ежегодно теряет миллиарды из-за нелегального рынка табака.

"На этом рынке мы ежегодно теряем более 20 млрд гривен. Борьба с контрабандой превратилась в скучный сериал, который все уже хотят не замечать", - написал журналист.

Запрет электронных сигарет в Украине

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza".

Также журналисты зафиксировали неоднократные случаи нарушения законодательства: в рамках расследования 16-летняя девушка без труда приобрела запрещенные изделия в нескольких популярных ТРЦ.

Напомним, с 11 июля 2024 года в Украине запрещено продавать ароматизированные электронные сигареты и жидкости к ним.

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