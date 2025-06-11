ЗМІ викрили продаж електронних сигарет прямо в центрі Києва: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування інформаційного агентства УНІАН.

Так, журналісти зафіксували неодноразові випадки порушення законодавства: у межах розслідування 16-річна дівчина без труднощів придбала заборонені вироби в кількох популярних ТРЦ.

Зокрема, в "Гулівері" продавчиня без перевірки документів запропонувала вейпи зі смаками, забороненими українським законодавством. У ТРЦ «Блокбастер», який орієнтований на сімейну аудиторію, товар також продали без жодних питань про вік.

Згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, кожен п’ятий український підліток уже споживає е-сигарети. Закон, який забороняє продаж ароматизованих вейпів, набув чинності у 2023 році, а з 2024-го - повністю імплементований. Його метою було зменшити споживання нікотинової продукції серед молоді. Однак реальна ситуація демонструє, що заборона працює лише формально.

Ситуація ускладнюється тим, що у торговельних точках здебільшого представлений нелегальний товар - без акцизних марок і податкового контролю. Часто маркування виконане іноземною мовою, а рівень нікотину у виробах перевищує дозволені норми.

Автори розслідування акцентують увагу, що попри численні порушення, державні органи не демонструють належної реакції на проблему. Митниця, поліція, Держпродспоживслужба та інші установи, схоже, не в змозі зупинити обіг забороненої продукції.