ЗМІ викрили продаж електронних сигарет прямо в центрі Києва: що відомо
Попри чинну заборону, у столичних торговельних центрах досі вільно продають ароматизовані електронні сигарети. Причому навіть неповнолітнім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування інформаційного агентства УНІАН.
Так, журналісти зафіксували неодноразові випадки порушення законодавства: у межах розслідування 16-річна дівчина без труднощів придбала заборонені вироби в кількох популярних ТРЦ.
Зокрема, в "Гулівері" продавчиня без перевірки документів запропонувала вейпи зі смаками, забороненими українським законодавством. У ТРЦ «Блокбастер», який орієнтований на сімейну аудиторію, товар також продали без жодних питань про вік.
Згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, кожен п’ятий український підліток уже споживає е-сигарети. Закон, який забороняє продаж ароматизованих вейпів, набув чинності у 2023 році, а з 2024-го - повністю імплементований. Його метою було зменшити споживання нікотинової продукції серед молоді. Однак реальна ситуація демонструє, що заборона працює лише формально.
Ситуація ускладнюється тим, що у торговельних точках здебільшого представлений нелегальний товар - без акцизних марок і податкового контролю. Часто маркування виконане іноземною мовою, а рівень нікотину у виробах перевищує дозволені норми.
Автори розслідування акцентують увагу, що попри численні порушення, державні органи не демонструють належної реакції на проблему. Митниця, поліція, Держпродспоживслужба та інші установи, схоже, не в змозі зупинити обіг забороненої продукції.
Заборона електроних сигарет в Україні
Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza".
Нагадаємо, від 11 липня 2024 року заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них.
Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.
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