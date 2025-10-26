ua en ru
"Епідемія" підпалів у Росії: горять релейні шафи та електрощитові, - джерела

Росія, Неділя 26 жовтня 2025 15:17
UA EN RU
"Епідемія" підпалів у Росії: горять релейні шафи та електрощитові, - джерела Фото: підпали інфраструктури ускладнюють логістику армії РФ (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Протягом останнього тижня на території Росії зафіксовано низку раптових займань електрощитових, релейних шаф та веж зв’язку, що входять до критичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, протягом останнього тижня на Росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії Кремля проти України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.

Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у Москві, іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.

Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео.

Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.

"Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території РФ. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше", - повідомляють представники руху опору.

Зауважимо, що раніше сьогодні рух опору "АТЕШ" розповів про успішну диверсію на тимчасово окупованій території Криму.

Їх агенти вивели з ладу релейне обладнання на залізниці поблизу Армянська, що призвело до зупинки руху поїздів, якими окупанти постачали боєприпаси та техніку на фронт.

Крім цього, нещодавно в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

