После эпидемии коронавируса в Украине возобновят обучение вирусологов

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Новые специальности могут будут добавлены в учебные заведения уже в этом году

В Украине планируют пересмотреть образовательные программы в медицинских учебных заведениях и рассматривают возможность возобновить обучение специалистов по эпидемиологии инфекционных болезней уже с 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что пандемия стала толчком для обучения специалистов и в других странах.

"Коронавирус показал все проблемы, которые существуют в системе противоэпидемической защиты не только Украины, но и всех стран Европейского союза и мира. Все министры заявляют, что после того, как мы преодолеем коронавируса эпидемию, все вернутся к планированию и обучению необходимого количества специалистов противоэпидемического профиля, в том числе вирусологов", - заявил Ляшко.

По его словам, новые специальности могут быть добавлены в учебные заведения уже в этом году.

"В большинстве медвузов было ликвидировано факультеты медикопрофилактического дела, которое занималось подготовкой специалистов санепидпрофиля. Поэтому сейчас идет процесс восстановления. Вирусологов мы точно не сможем научить за 2-3 месяца. Человек должен получить полное высшее образование. Сейчас мы говорим о том, что вирусология будет преподаваться не только в медвузах, но и в биологических вузах", - рассказал он.

Напомним, учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября.

Также в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что из-за карантина учебный год в школах завершится дистанционно.