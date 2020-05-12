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Після епідемії коронавірусу в Україні відновлять навчання вірусологів

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 09:23
Після епідемії коронавірусу в Україні відновлять навчання вірусологів
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Нові спеціальності можуть будуть додані у навчальні заклади вже цього року

В Україні планують переглянути освітні програми в медичних навчальних закладах та розглядають можливість відновити навчання фахівців з епідеміології інфекційних хвороб вже з 2020 року. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він пояснив, що пандемія стала поштовхом для начання фахівців і в інших країнах.

"Коронавірус показав всі проблеми, які існують в системі протиепідемічного захисту не тільки України, а й усіх країн Європейського союзу і світу. Всі міністри заявляють, що після того, як ми подолаємо коронавірусу епідемію, всі повернуться до планування і навчання необхідної кількості фахівців протиепідемічного профілю, в тому числі вірусологів", - заявив Ляшко.

За його словами, нові спеціальності можуть бути додані у навчальні заклади вже цього року.

"В більшості медвузів було ліквідовано факультети медикопрофілактичної справи, яка займалась підготовкою фахівців санепідпрофілю. Тому зараз йде процес відновлення. Вірусологів ми точно не зможемо навчити за 2-3 місяці. Людина повинна здобути повну вищу освіту. Зараз ми говоримо про те, що вірусологія викладатиметься не тільки в медвузах, а й в вузах біологічних", - розповів він.

Нагадаємо, навчальні заклади в рамках карантину вже відкриватися не будуть, вони відкриваються тільки з 1 вересня.

Також т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що через карантин навчальний рік у школах завершиться дистанційно.

Теги Новини України вирусученияМінстерство охорони здоров'я України
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